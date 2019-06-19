В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-19T15:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности. Такое заявление сделал представитель милиции ДНР.

Сайт kp.ru писал о том, что 19 июня совместная следственная группа объявила о намерении предъявить обвинения по делу об авиакатастрофе четырем подозреваемым, среди которых трое россиян и один украинец.

"Обвинения ополчения ДНР в крушении рейса МН17 в очередной раз вызывают сомнения и не соответствуют действительности", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

В правоохранительных органах напомнили, что в 2014 году подразделения республики не располагали зенитными комплексами, которые могли бы сбить огромный пассажирский лайнер. Более того, среди ополченцев не было специалистов, способных обращаться с вооружением такого класса, и на протяжении последних пяти лет в ДНР неоднократно об этом говорили.

Напомним, что следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Эксперты пришли к выводу, что лайнер был сбит с земли. В Минобороны РФ выяснили, что при атаке использовалась стоявшая на вооружении Украины ракета.

ИСТОЧНИК KP.RU