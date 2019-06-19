Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-19T17:41:11+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал представителей власти не рассуждать о бедности, а бороться с ней совместными усилиями и в рамках своей компетенции. Такое высказывание прозвучало в среду, 19 июня, на совещании по вопросу достижения национальных целей развития страны в сфере экономики и жилищном секторе.

Глава правительство назвал тему борьбы с бедностью одной из самых важных и резонансных. Именно поэтому, по мнению Медведева, она требует "внимательной и скрупулезной работы" всех органов власти и контрольных структур.

"Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - цитирует ТАСС премьера.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне на тему бедности высказался председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что если уровень в жизни в России продолжит ухудшаться, то в стране произойдет "социальный взрыв".

ИСТОЧНИК KP.RU