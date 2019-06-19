2019-06-19T17:41:11+03:00
Политика

Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней

Премьер-министр РФ заявил, что такая работа требует совместных усилий всех органов власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал представителей власти не рассуждать о бедности, а бороться с ней совместными усилиями и в рамках своей компетенции. Такое высказывание прозвучало в среду, 19 июня, на совещании по вопросу достижения национальных целей развития страны в сфере экономики и жилищном секторе.

Глава правительство назвал тему борьбы с бедностью одной из самых важных и резонансных. Именно поэтому, по мнению Медведева, она требует "внимательной и скрупулезной работы" всех органов власти и контрольных структур.

"Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", - цитирует ТАСС премьера.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне на тему бедности высказался председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что если уровень в жизни в России продолжит ухудшаться, то в стране произойдет "социальный взрыв".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17
Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма
В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"
Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв
В Японии запретили физические наказания детей
В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки
Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост