2019-06-20T01:51:30+03:00
Экономика

Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США

По словам Жэнь Чжэнфэя, утеря 30 миллиардов не будет проблемой для гиганта
Артур ГАРЬКЕ
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В компании настроены оптимистично.В компании настроены оптимистично.Фото: REUTERS
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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что его компания способна справится с последствиями санкций США. Внесение в черный список государства ударило по гиганту, но не опрокинет его.

"Я не вижу проблемы, потому что на китайском рынке не произошел спад продаж. Снижение может произойти за рубежом, в худшем случае оно составит 40%, тогда как сейчас составляет 20%. Мы вносим коррективы в компании. Согласно прогнозам, ожидается снижение темпов [роста компании].Мы не знаем, каков будет рост компании к концу года, но верим, что [убыток в] 30 миллиардов долларов не станет для нее серьезной [проблемой]", - сказал Жэнь Чжэнфэй в интервью телеканалу CNBC.

Сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пописал указ, запрещающий использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное за пределами страны. Huawei названа среди фирм, чье оборудование, по мнению Белого дома, может представлять опасность для государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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