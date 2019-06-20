2019-06-20T17:54:54+03:00
Политика

Путин: Россию абсолютно не устраивают выводы по делу о крушении МН17

Следственная группа обвиняет в авиакатастрофе граждан РФ, не имея при этом доказательств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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президент РФ Владимир Путинпрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россию не устраивают выводы, сделанные Совместной следственной группой по результатам изучения обстоятельств крушения малайзийского Boeing МН17 в Донбассе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами после Прямой линии.

Напомним, что следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур лайнер разбился 7 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли, в результате попадания ракеты в борт самолета.

Сформированная после трагедии следственная группа сразу же возложила вину за случившееся на Россию, а ранее в июне были названы имена четырех подозреваемых, среди которых трое граждан РФ и один украинец.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, - нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств", - сказал Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что в самой Малайзии также не верят в причастность России к случившемуся. В правительстве страны считают, что расследование с самого начало было политизировано.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Путин прокомментировал расследование по MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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