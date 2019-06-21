В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии

СЕГОДНЯ 00:06 2019-06-21T00:07:22+03:00

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Митинг в Тбилиси не остался без внимания российского МИДа. Замглавы ведомства Григорий Карасин заявил, что в России "с озабоченностью следит за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".

"Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений", - сказал Карасин, его слова приводит РИА "Новости".

Дипломат добавил, что "в результате их агрессивного поведения парламентарии 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу". Напомним, в четверг, 20 июня, в Тбили началась сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Ее открыл глава российской делегации Сергей Гаврилов сидя в кресле главы парламента. Это не понравилась местным оппозиционным депутатам. Они демонстративно покинули мероприятие, а позже вывели на улицы тысячи людей. Толпа попыталась захватить здание парламента. Митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями, есть раненные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715831" frameborder="0"></iframe> Стихийный антиправительственный митинг в Грузии.Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации

ИСТОЧНИК KP.RU