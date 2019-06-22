Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости

СЕГОДНЯ 05:28 2019-06-22T05:52:16+03:00

Рассекреченные материалы о подвиге защитников Брестской крепости обнародованы в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны

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Накануне 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны министерство обороны России на своём сайте создало новый специальный раздел, в котором впервые опубликованы уникальные документы о защите Брестской крепости, которую войска фашистской германии атаковали 22 июня 1941 года в четыре часа утра.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что специальный историко-познавательный раздел был создан на основе документов из фондов Центрального архива российского оборонного ведомства. Опубликованные в нем материалы рассказывают о подвиге защищавших крепость бойцов Красной Армии и ранее неизвестных событиях тех дней.

Читатели могут ознакомиться с наградными документами и боевыми донесениями, а также с воспоминаниями непосредственных участников битвы за «цитадель над Бугом».

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлом году ко дню начала Великой Отечественной войны Минобороны России обнародовало рассекреченные документы о первых днях той страшной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU