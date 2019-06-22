В Грузии прокомментировали решение РФ о приостановке авиасообщения

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-22T16:19:51+03:00

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Грузия будет готова дать оценку решению России о временной приостановке прямого авиасообщения с республикой после тщательного анализа ситуации. Такое заявление сделал спецпредставитель премьер-министра закавказского государства по связям с РФ Зураб Абашидзе.

Напомним, что в четверг, 20 июня, в Тбилиси вспыхнули протесты. В результате члены прибывшей на православный форум российской делегации вынуждены были экстренно покинуть здание парламента Грузии и вернуться на родину.

Сайт kp.ru писал о том, что уже на следующей день президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете прямых полетов в республику, начиная с 8 июля. Также было поручено вывезти находящихся в Грузии россиян и приостановить продажу туров в эту страну с целью обеспечения безопасности граждан.

"На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьезного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии. ", - цитирует РИА Новости Абашидзе.

Спецпредставитель подчеркнул, что первоочередная задача Грузии заключается в защите суверенитета страны и граждан, а также во избежание рисков принятия необдуманных шагов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716007" frameborder="0"></iframe> Гаврилов, которого в Грузии называют причиной протестов, считает всё "спланированной акцией".

ИСТОЧНИК KP.RU