2019-06-23T09:05:35+03:00
В мире

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов из средств Renault

По некоторым данным, для этого в 2017 году была использована мошенническая схема по переводу $6,5 млн на счет дистрибьютора Renault - Nissan в Омане
Александр ДЖУМАЕВ
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Карлос ГонКарлос ГонФото: REUTERS
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Бывшего главу концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона заподозрили в присвоении около $3,25 из фонда компании Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает газета Asahi.

По данным издания, в 2017 году для присвоения этих средств была задействована мошенническая схема по переводу $6,5 млн на счет дистрибьютора Renault - Nissan в Омане в качестве бонуса, не прописанного в изначальном контракте. После этого ровно половина из этой суммы была переведена на счет ливанской инвестиционной компании GFI, фактически принадлежащей Гону. По данному факту Гону было предъявлено обвинение.

Карлос Гон и его сообщник Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года. По данным следствия, бывший глава концерна скрыл от налоговой инспекции 44 миллиона долларов; сам бизнесмен все обвинения в свой адрес отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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