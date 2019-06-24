2019-06-24T01:33:31+03:00
Общество

Причина смерти Андрея Харитонова: звезда фильма «Овод» последние годы боролся с тяжелым недугом

Актер все заработанные деньги тратил на лечение, однако причиной смерти Андрея Харитонова стало онкологическое заболевание
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Андрей Харитонов прославился благодаря главной роли в фильме «Овод». Фото: Юзеф Мосенжник/ТАССАндрей Харитонов прославился благодаря главной роли в фильме «Овод». Фото: Юзеф Мосенжник/ТАСС
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Вечером в воскресенье, 23 июня, не стало одного из самых популярных актеров российского кино 1980-х годов. Причиной смерти Андрея Харитонова стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы своей жизни. Звезде фильма «Овод» было 59 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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