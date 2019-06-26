2019-06-26T09:44:15+03:00
Политика

Глава МИД Грузии выразил сожаление о возвращении России в ПАСЕ

Как отметил министр иностранных дел Давид Залкалиани, позиция Тбилиси "является последовательной"
Марина ВЕНЦОВА
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Грузия выразила сожаление о возвращении России в ПАСЕГрузия выразила сожаление о возвращении России в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении России права голоса.

"Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение, - написал он в «Твиттере». - Наша позиция является последовательной".

Напомним, сайт kp.ru писал, что накануне на июньской сессии за возвращение российской делегации в ПАСЕ единогласно высказались 12 стран. Речь идет об Андорре, Австрии, Азербайджане, Кипре, Испании, Ирландии, Исландии, Франции, Сербии, Сан-Марино, Норвегии и Турции. Также большинство членов делегаций из Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии одобрили принятие данного документа.

Отмечается, что против выступили только Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украины проголосовали единогласно против. Кстати, представители Киева в знак протеста против принятого в отношении России решения покинули зал заседаний ПАСЕ. Позже стало известно, что Киев отзывает своего посла при Совете Европы с целью проведения консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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