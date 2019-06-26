Интернет-задания в ЕГЭ и ОГЭ появятся не раньше, чем через пять лет

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T11:49:20+03:00

Предполагается, что новшество введут только в экзамены по гуманитарным предметам Фото: Артем КИЛЬКИН

Предполагается, что новшество введут только в экзамены по гуманитарным предметам

Изменить размер текста: A A

Рособрнадзор всерьез задумался о разработке новых компьютерных моделях ЕГЭ и ОГЭ. «КП» уже писала, что сотрудники института, разрабатывающего задания для экзаменов, хотят разрешить искать информацию в интернете при сдаче гуманитарных предметов. Сейчас специалисты уже готовы сказать, когда ориентировочно заработает новая система.

- По нашим прогнозам, на перспективные разработки подходов к созданию компьютерных моделей уйдет не менее пяти лет, в течение которых кроме специалистов – разработчиков измерительных материалов к работам будут подключаться различные технологические структуры,- уточнила Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений.

Между тем, накануне Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ-2019. По их данным, школьники неплохо написали экзамен, в целом по стране. По математики результаты лучше, чем в прошлом году, а вот по русскому языку наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU