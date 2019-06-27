2019-06-27T08:13:02+03:00
Происшествия

Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии

Ранее в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку самолет Ан-24 [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии. Фото: группа "Сводка38"Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии. Фото: группа "Сводка38"
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Авиакомпания "Ангара", самолет которой совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, готовит к вылету дополнительный борт за пассажирами. Об этом в четверг сообщила представитель авиаперевозчика Алена Аверина.

"Готовится к вылету борт, чтобы забрать из Нижнеангарска пассажиров, которые должны были вылететь самолетом, совершившим жесткую посадку", - цитирует ее РИА Новости.

Аверина отметила, что дополнительным бортом вылетают специалисты авиаперевозчика для того, чтобы на месте разобраться с ситуацией.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на севере Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск рано утром по московскому времени совершил аварийную посадку самолет АН-24. Он следовал рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск, однако из-за отказа двигателя вынужден был вернуться. Члены экипажа не смогли справится с управлением, в связи с чем воздушное судно врезалось в очистные сооружения.

По оперативной информации, 44 спасено, 7 пострадавших попали в больницу. Два члена экипажа погибли. Число пострадавших в настоящее время увеличилось до 22 человек.

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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