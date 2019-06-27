Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу, 28 июня, начнется саммит лидеров стран G20.
В этот раз первая леди Мелания не сопровождает своего супруга в поездке. Вместо нее в Осаку прилетела дочь главы государства Иванка Трамп.
Агентство Reuters отмечает, что у трапа самолета американского лидера встречал лично министр иностранных дел Японии Таро Коно. К слову, российский президент Владимир Путин также прибудет в Осаку в этот четверг.
Сайт kp.ru писал, что он встретится со своим коллегой из США в пятницу между заседаниями в первый день саммита. В Москве будет около 8 часов утра. Политики планируют обсудить Договор о ракетах средней и меньшей дальности, состояние двусторонних отношений и международные конфликты, включая обстановку в Сирии, Иране и на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU