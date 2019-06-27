2019-06-27T15:34:59+03:00
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги

В поездке президента США сопровождает его дочь Иванка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Осака встретила американского лидера небольшим дождемОсака встретила американского лидера небольшим дождемФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу, 28 июня, начнется саммит лидеров стран G20.

В этот раз первая леди Мелания не сопровождает своего супруга в поездке. Вместо нее в Осаку прилетела дочь главы государства Иванка Трамп.

Агентство Reuters отмечает, что у трапа самолета американского лидера встречал лично министр иностранных дел Японии Таро Коно. К слову, российский президент Владимир Путин также прибудет в Осаку в этот четверг.

Сайт kp.ru писал, что он встретится со своим коллегой из США в пятницу между заседаниями в первый день саммита. В Москве будет около 8 часов утра. Политики планируют обсудить Договор о ракетах средней и меньшей дальности, состояние двусторонних отношений и международные конфликты, включая обстановку в Сирии, Иране и на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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