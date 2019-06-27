2019-06-27T18:35:36+03:00
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского по российской ноте

Президенту Украины не понравилось, что глава МИД не согласовал с ним действия в данной ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом страны Владимиром Зеленским. Речь идет, в частности, об ответе на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе морякам.

Сайт kp.ru писал, что в Москве предложили варианты развития событий, при которых члены экипажей украинских кораблей могут быть освобождены, но в Киеве отказались даже их рассматривать. При этом Зеленский позже пообещал выяснить, почему этот вопрос не обсудили с ним.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – пояснил Климкин.

Он подчеркнул, что ответ МИД не содержал "никаких политических моментов", а потому дополнительного согласования не требовал. При этом свое личное отношение к Зеленскому и его влияние на ситуацию дипломат отказался комментировать.

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия (с президентом - прим.ред.) <...> Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - цитирует "УП" главу ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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