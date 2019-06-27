Климкин ответил на претензии Зеленского по российской ноте

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-27T18:35:36+03:00

Президенту Украины не понравилось, что глава МИД не согласовал с ним действия в данной ситуации

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не обязан согласовывать свои действия с президентом страны Владимиром Зеленским. Речь идет, в частности, об ответе на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе морякам.

Сайт kp.ru писал, что в Москве предложили варианты развития событий, при которых члены экипажей украинских кораблей могут быть освобождены, но в Киеве отказались даже их рассматривать. При этом Зеленский позже пообещал выяснить, почему этот вопрос не обсудили с ним.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – пояснил Климкин.

Он подчеркнул, что ответ МИД не содержал "никаких политических моментов", а потому дополнительного согласования не требовал. При этом свое личное отношение к Зеленскому и его влияние на ситуацию дипломат отказался комментировать.

"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия (с президентом - прим.ред.) <...> Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - цитирует "УП" главу ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU