Тиллерсон заявил, что зять Трампа встречался с лидерами стран в обход госдепа

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-28T03:49:31+03:00

По словам экс-госсекретаря США, он неоднократно говорил Кушнеру, что так вести дела нельзя

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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, как зять и старший помощник главы Белого дома Джаред Кушнер проводил переговоры с лидерами разных стран, не координируя свою внешнеполитическую внешность ни с госдепартаментом, ни с американскими посольствами в тех государствах, с руководителями которых встречался.

Об этом экс-глава госдепа поведал членам комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса 21 мая, когда давал показания о своей работе на посту главы американской дипломатии. В четверг, 27 июня, комитет обнародовал стенограмму этой беседы с купюрами. По словам Тиллерсона, он лично неоднократно говорил Кушнеру, что так вести дела нельзя, и тот обещал ему больше так не поступать, однако после того «изменилось немногое».

В частности, он рассказал, что однажды владелец одного из вашингтонских ресторанов, куда Тиллесон пришел на деловой ужин, обратил его внимание на то, что за другим столиком зять Трампа что-то обсуждает с министром иностранных дел Мексики. Как утверждает Тиллерсон, мексиканский министр даже «побледнел», когда его увидел.

«Я широко улыбнулся и сказал: добро пожаловать в Вашингтон. И добавил: не хочу прерывать то, чем вы тут все занимаетесь, позвоните мне, когда в следующий раз появитесь в городе», - заявил Тиллерсон конгрессменам.

Он уточнил, что потом выяснилось, мексиканец был абсолютно уверен, что все, о чем он говорил с Кушнером, согласовывалось с госдепартаментом, и был шокирован, когда понял, что это не так, передает ТАСС.

Напомним, Тиллерсон занимал пост госсекретаря США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018-го. Как ранее писал сайт kp.ru, для него самого отставка стала неожиданностью, а вот аналитики назвали увольнение Тиллерсона вполне ожидаемым.

ИСТОЧНИК KP.RU