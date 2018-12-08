Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга

СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-08T07:36:36+03:00

Бывший госсекретарь США назвал президента импульсивным и недисциплинированным, а глава Белого дома заявил, что тот глуп и ленив

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Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Хьюстоне, назвал президента Дональда Трампа импульсивным и недисциплинированным.

По его словам, часто глава Белого дома давал ему указания, выполнение которых противоречило бы американскому законодательству или имеющимся договоренностям с другими странами. Тиллерсон охарактеризовал американского лидера, как человека, «действующего под влиянием импульса», не желающего тратить время на чтение служебных докладов и «углубляться в детали по многим вопросам», что очень усложняло его, Тиллерсона, работу в госдепартаменте.

Трамп не остался в долгу. Он написал в своем Twitter, что нынешний госсекретарь Майкл Помпео в отличие от своего предшественника прекрасно справляется со своими обязанности, добавив, что «очень им гордится». А вот Рекс Тиллерсон, по утверждению Трампа, «не обладал необходимыми умственными способностями».

«Он был глуп как пробка, а я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был адски ленив», - написал Трамп.

Он отметил, что теперь, после смены руководителя, в госдепартаменте совсем другой настрой.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, отставка стала для Рекса Тиллерсона неожиданностью, а вот аналитики назвали его увольнение вполне ожидаемым.