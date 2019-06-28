Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-28T19:01:09+03:00

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Басманный суд Москвы заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, который обвиняется в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Мера пресечения будет действовать до 25 августа 2019 года.

"Ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению", — сказала судья Наталия Дударь.

Сайт kp.ru писал, что украинца Анатолия Кайо задержали в пятницу, 28 июня. Следствие считает, что в 2014 году он в составе группы под руководством основателем "Рольфа" Сергеем Петровым вывел со счета компании крупную сумму денег.

Адвокаты топ-менеджера настаивали, что их подзащитный не может быть арестован по вменяемой ему статье, поскольку она якобы является "предпринимательской", и даже предлагали залог в размере 20 миллионов рублей. Следствие же заявило, что купля-продажа акций в данной случае не является предпринимательской деятельностью, а подпадает под перевод денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU