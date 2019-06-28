Песков рассказал, что нужно для встречи лидеров«нормандской четверки»

28 Июнь 23:52 2019-06-29T00:00:59+03:00

По словам пресс-секретаря президента России, перед возобновлением переговоров в «нормандском формате» нужно сделать «домашнюю работу»

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Чтобы возобновить переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров стран «четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), их помощники должны сделать «домашнюю работу», считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в пятницу Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а в субботу у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель – оба ранее заявили о готовности к новым переговорам «нормандской четверки».

«Действительно, все говорят, что учитывая фактор нового президента на Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата». Но в то же время – об этом говорит президент Путин – сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулированы, требуют прояснения», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия-24».

«Для того, чтобы собираться в «нормандском формате», нужно сначала сделать «домашнюю работу», - добавил Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве ожидают, что «уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине сообщила, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 12 июля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717325" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Макрона в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU