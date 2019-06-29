Порошенко встревожен: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа
Бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко считает, что Киев должны были заранее предупредить о встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению экс-главы Украины, то, что этого не произошло, – «очень тревожный звонок» для его страны.
«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», - написал Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча российского и американского лидеров прошла накануне на полях саммита «Группы двадцати» в японской Осаке. Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и международная повестка, в том числе ситуация на Украине, в Сирии, Венесуэле и Иране. Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом длилась около полутора часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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