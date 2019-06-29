2019-06-29T08:51:03+03:00
Политика

Лидеры КНР и США решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины

Торгово-экономические делегации двух стран "обсудят конкретные вопросы"
Марина ВЕНЦОВА
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Си Цзиньпин и Трамп решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлиныСи Цзиньпин и Трамп решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлиныФото: REUTERS
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп договорились возобновить торговые переговоры между двумя странами.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Вашингтон также обязался не вводить новые пошлины в отношении товаров из Китая. По данным, торгово-экономические делегации двух стран "обсудят конкретные вопросы".

Полноформатная встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке продолжалась около 80 минут. Как отметил американской лидер, его переговоры с китайским коллегой были очень позитивными. Трамп отметил положительную динамику в процессе урегулирования торговых споров.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в США 10 мая вступило в силу анонсированное президентом старны Дональдом Трампом повышение пошлин на импортируемые из Китая товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. В ответ на такие действия, через неделю Пекин принял ответные меры и заявил, что с 1 июня текущего года введет пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Позже Вашингтон заявил о расширении списка товаров, обегаемых пошлинами с 1 июня этого года.

Позже администрация США приняла решение перенести дату введения дополнительных таможенных пошлин на ряд товаров из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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