2019-06-29T19:29:30+03:00
В мире

Трамп хотел посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями

Отмечается, что ранее поездка президента в Объединенную зону безопасности не обсуждалась
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Южную Корею планировал посетить наблюдательный пункт Уэллет в демилитаризованной зоне (ДМЗ). Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, "до сегодняшнего дня никто даже не говорил про поездку президента в Объединенную зону безопасности". Ранее в этой зоне на границе двух корейских государств состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Сам Трамп, в свою очередь, написал в Twitter, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею; саму встречу он предложил провести в ДМЗ. Власти КНДР положительно отреагировали на предложение американского президента.

В феврале этого года Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в рамках второго саммита США и КНДР. После нескольких встреч лидеры не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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