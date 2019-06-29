Трамп из Японии отправится в Южную Корею, где хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 02:38 2019-06-29T02:51:25+03:00

Глава Белого дома считает, что встреча с лидером КНДР могла бы пройти в демилитаризованной зоне на границе двух Корей

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Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке намерен посетить Южную Корею и рассчитывает во время этого визита встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, выразив надежду на то, что глава КНДР прочтет его твит.

«После ряда важных встреч, включая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там – если Ким Чен Ын видит это – я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться», - написал американский лидер.

Как писал сайт kp.ru, на днях Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа, содержание которого он счел «интересным» и обещал над ним «серьезно подумать». Позже в Белом доме подтвердили факт отправки послания, отметив, что лидеры США и КНДР постоянно переписываются. Однако содержание их переписки обычно не раскрывается.

Ранее 11 июня Дональд Трамп рассказал о «замечательном» и «очень теплом» письме от лидера КНДР, повторив, что у них с Ким Чен Ыном «очень хорошие отношения». Президент США добавил, что «скоро» может снова встретиться с главой Северной Кореи. Правда, не уточнил, когда и где.

Напомним, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU