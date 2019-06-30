2019-06-30T21:40:54+03:00
Политика

Трамп рассказал о встречах с "диктаторами" на саммите G20 в Осаке

При этом президент США не стал уточнять, кого он имеет в виду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов заявил, что за два дня мероприятий саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке встретился со множеством политиков, среди которых были и настоящие "диктаторы". Такая фраза прозвучала в воскресенье, 30 июня, во время выступления главы государства на американской военной базе Осан в Южной Корее.

"Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами", - сказал Трамп.

При этом он не стал уточнять, о ком именно идет речь. Выступление транслировалось на странице Белого дома.

Стоит отметить, что на полях G20 с 28 по 29 июня Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, лидером Китая Си Цзиньпином, главой Турции Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Сайт kp.ru писал, что после этого он отправился на переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Ужин в честь лидеров стран G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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