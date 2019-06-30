2019-06-30T23:40:34+03:00
Политика

«Невелика потеря»: Пушков высказался об отказе Катамадзе выступать в России

При этом сенатор отметил, что это, безусловно, право грузинской певицы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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От решения грузинской певицы Нино Катамадзе больше не приезжать в Россию на гастроли наша страна ничего не потеряла. Так прокомментировал новость о том, что после резкой критики в свой адрес исполнительница отказалась от выступлений в российских городах в будущем глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей», - написал он на своей странице в Twitter.

«Легко обойдемся. Невелика потеря», - добавил сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего ее буквально затравили в соцсетях русофобы, и певица объявила, что это было ее последним выступлением в России. При этом певица добавила, что это был самый тяжелый день в ее жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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