«Невелика потеря»: Пушков высказался об отказе Катамадзе выступать в России
От решения грузинской певицы Нино Катамадзе больше не приезжать в Россию на гастроли наша страна ничего не потеряла. Так прокомментировал новость о том, что после резкой критики в свой адрес исполнительница отказалась от выступлений в российских городах в будущем глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей», - написал он на своей странице в Twitter.
«Легко обойдемся. Невелика потеря», - добавил сенатор.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июня Нино Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего ее буквально затравили в соцсетях русофобы, и певица объявила, что это было ее последним выступлением в России. При этом певица добавила, что это был самый тяжелый день в ее жизни.
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Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России
ИСТОЧНИК KP.RU