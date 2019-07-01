Песков уличил Катамадзе в незнании политики

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-01T13:37:05+03:00

Пресс-секретарь президента признал талант джазовой исполнительницы, но не понял ее решения об отказе выступать в России

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Отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России дошел до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он уличил ее в незнании политики и вызвался разъяснить любые вопросы по этой теме. Напомним, джазовая исполнительница на днях заявила о том, что больше не будет выступать в нашей стране. Правда чуть позже свой пост в социальной сети удалила.

"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить", - сказал Песков.

Он отметил, что в России очень любят грузинский народ, с большим уважением относятся к нему. При этом у нас не готовы хорошо относиться к заявлениям экстремистов и националистов, представителей руководства Грузии, которые "отдают" русофобством.

"Подобные действия не способствуют нормализации отношений", - заключил Дмитрий Песков.

Отметим, поведение певицы осудили многие жители нашей страны. Сенатор Алексей Пушков назвал отказ Катамадзе от выступлений в России "невеликой потерей". Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в востребованности ее выступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717586" frameborder="0"></iframe> Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU