Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-01T08:03:00+03:00

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Грузинская певица и композитор Нина Катамадзе в воскресенье, 30 июня на своей странице в социальной сети публично написала, что больше никогда не приедет в Россиию. Она уточнила, что концерт, который она дала 22 июня был последним в стране. Таким образом артистка выразила свой протест в отношении властей.

- Моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! Этим постом я хочу, в первую очередь, выразить свой протест в отношении властей, присоединиться к требованию о том, что Гахария должен уйти в отставку, - писала Нина Катамадзе.

Но позже исполнительница удалила свой пост. Однако на ее заявление уже успели отреагировать. Например, сенатор Пушков. Он высказался, что невелика потеря.

Напомним, что в столице Грузии 20 июня проходила Межпарламентской ассамблеи православия. Там и начался конфликт из-за стула, которое потом прозвали «кресло раздора». Представитель российской делегации в буквальном смысле не туда сел, после чего начались нападки на представителей России. Им пришлось срочно покинуть страну. А затем пошли обвинения в адрес Москвы и акции протеста, которые обернулись запретом на перелеты в обе стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU