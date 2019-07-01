"Обычная рекламная кампания". Владимир Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-01T09:22:46+03:00

«Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи»: Соловьев о решении Катамадзе не выступать в Росии Фото: Евгения ГУСЕВА

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Нино Катамадзе накануне сделала громкое заявление, что 22 июня был ее последний концерт в России. Грузинская джазовая певица и композитор 30 июня написала пост на своей странице в социальной сети, а спустя время удалила его.

По поводу ее решения высказались многие российские деятели. В этот раз свое мнение выразил телеведущий телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

- Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? – задается вопросами в своем твиттере телеведущий.

Он также напомнил, что Россия крупнейший рынок для грузинских вин, что из нашей страны большой поток туристов в Грузию. По его мнению, грузинам нужно поменять свое отношение и начать бороться за российский рынок и туристов. А позже и сделала выводы относительно поста Катаамадзе.

- Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. «Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи». Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас, - добавил Владимир Соловьев.

Напомним, что напряженность между Россией и Грузий возникла 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия, когда представитель российской делегации в буквальном смысле не туда сел, после чего начались нападки. Делегатам пришлось срочно покинуть страну. Затем начались акции протеста, которые привели к запрету со стороны России перелетов в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU