2019-07-01T09:22:46+03:00
Общество

"Обычная рекламная кампания". Владимир Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Известный телеведущий также усомнился в востребованности певицы в стране
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
«Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи»: Соловьев о решении Катамадзе не выступать в Росии«Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи»: Соловьев о решении Катамадзе не выступать в РосииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Нино Катамадзе накануне сделала громкое заявление, что 22 июня был ее последний концерт в России. Грузинская джазовая певица и композитор 30 июня написала пост на своей странице в социальной сети, а спустя время удалила его.

По поводу ее решения высказались многие российские деятели. В этот раз свое мнение выразил телеведущий телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

- Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? – задается вопросами в своем твиттере телеведущий.

Он также напомнил, что Россия крупнейший рынок для грузинских вин, что из нашей страны большой поток туристов в Грузию. По его мнению, грузинам нужно поменять свое отношение и начать бороться за российский рынок и туристов. А позже и сделала выводы относительно поста Катаамадзе.

- Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. «Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи». Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас, - добавил Владимир Соловьев.

Напомним, что напряженность между Россией и Грузий возникла 20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия, когда представитель российской делегации в буквальном смысле не туда сел, после чего начались нападки. Делегатам пришлось срочно покинуть страну. Затем начались акции протеста, которые привели к запрету со стороны России перелетов в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе
Дмитрий Медведев рассказал о том, что нужно изменить в «Единой России»
В полицейском участке Кабула прогремел взрыв
Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде
Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу
СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Умерла народная артистка Украины Евгения Дембская
Депутат Рады заявил, что Зеленский – ошибка украинцев
Двух сотрудников контрразведки Венесуэлы подозревают в убийстве
Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Погода в Москве на 1 июля 2019 года: дождь и до 26 градусов тепла
В России изменились правила продажи молочной продукции
В Ливии объявили всеобщую мобилизацию
Лукашенко подарил Путину лисенка Лесика и фигурку двух дзюдоистов
С 1 июля вступил в силу запрет на госзакупки импортных вин
Туск приостановил саммит ЕС, чтобы обсудить кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах
Порошенко: «Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики»
В Техасе разбился самолет, погибли десять человек
Организаторы саммита G20 в Осаке обозначили Южные Курилы как часть Японии
Топилин пояснил, кому будут положены повышенные выплаты на ребенка после 1,5 лет
Глава Минтруда рассказал, как будут индексировать маткапитал с 2020 года
ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск
Медведев: «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию
Топилин: Нужно повышать региональные выплаты семьям с детьми
В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкеры
В Одессу прибыли военные корабли и самолеты НАТО