Зеленский потребовал наказать главу МИда за несогласованные ответы России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-01T15:00:41+03:00

Президента Украины не устроил выпад Климкина на ноту о статусе задержанных моряков

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Глава украинского МИДа Павел Климкин сел в лужу. Президент Незалежной публично отругал его за несогласованный ответ на ноту МИД России. В том документе шла речь о задержанных за нарушение границы моряков в Керченском проливе.

Климкин срочно собрал вещи и заявил об отставке ласково назвав ее "политическим отпуском". Владимир Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана в догонку привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел во вверенной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос об осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого прошу проинформировать", - сказано в обращении главы государства.

Отметим, Климкин известен и другими выпадами на Россию. Так он назвал возвращение нашей страны в ПАСЕ "изменой Европы".

ИСТОЧНИК KP.RU