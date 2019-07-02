Минтранс России прокомментировал ситуацию с отменой авиарейсов в Чехию

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-02T10:56:46+03:00

В ведомстве заявили, что данный вопрос будет решен в сжатые сроки

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Минтранс РФ заявил, что действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.

В ведомстве также отметили, что данный вопрос будет решен в сжатые сроки. Также было подчеркнуто, что на данный момент ведутся переговоры между российскими и чешскими авиавластями.

- Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами, - прокомментировали в Минтрансе РФ, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов. Позже стало известно, что такое решение было принято, как ответная реакция на предложения России по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. В Праге оказались недовольны условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU