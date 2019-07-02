2019-07-02T21:47:32+03:00
Общество

Путин поручил упростить получение российского паспорта украинцами

Президент ждет предложений от МВД
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил МВД провести анализ ситуации с упрощенной выдачей российских паспортов гражданам Украины. Документ с этим и другими распоряжением появился на сайте Кремля.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - сказано в указе.

Сотрудники ведомства должны выйти на президента с докладом о своем предложении уже 1 августа. Ранее сайт kp.ru писал об отчете Дмитрия Медведева, в котором он объяснял, почему помещать под стражу за экономические преступления необходимо только в крайнем случае.

До этого же срока Путин ждет предложений о смягчении наказаний по отдельным "экономическим" статьям уголовного кодекса России. Эта работа возложена на администрацию президента, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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