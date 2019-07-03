2019-07-03T16:21:06+03:00
Политика

Новый глава Европарламента: санкционная политика против РФ не изменится

Давид-Мария Сассоли заявил, что не видит никаких предпосылок для отмены санкций
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Новый глава Европарламента: санкционная политика против РФ не изменитсяНовый глава Европарламента: санкционная политика против РФ не изменитсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На данный момент нет никаких предпосылок к изменениям принятого в Европейском Союзе подхода к санкционной политике в отношении России. Соответствующие заявление сделал новый председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

«Мне кажется, нет предложений по пересмотру уже принятых решений», - сказал новый глава Европарламента. «Сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП», - добавил он.

Тем не менее Сассоли отметил, что у него есть «свои идеи» по вопросу санкционной политики, но, по его мнению, председатель Европарламента не должен их высказывать.

Напомним, в среду, 3 июля, состоялось голосование, результатом которого стало назначение на пост председателя Европарламента итальянского депутата Давида-Мария Сассоли.

Ранее, 2 июля, лидеры стран Европейского Союза согласовали список кандидатур на посты руководителей институтов ЕС. В Министерстве иностранных дел России сообщили Москва всегда готова к контактам с новыми руководством Евросоюза при условии, что диалог между сторонами будет равноправным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24