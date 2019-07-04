2019-07-04T17:37:20+03:00
Политика

Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере

Бывшего правоохранителя также подозревают в хищении 490 миллионов рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размереПолковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размереФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полковнику Федеральной службы безопасности Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующие решение было принято на заседании Московского окружного военного суда в четверг, 4 июля.

«26 июня Черкалину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - сообщил следователь Следственного комитета России.

Напомним, что Черкалин и несколько его подельников, бывших сотрудники ФСБ, которые курировали российские банки, были арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничестве. Позже полковник стал фигурантом еще одного дела. Следствие подозревает бывшего правоохранителя в причастности к хищению 490 миллионов рублей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ходе расследования наиболее значимых и резонансных дел, в том числе таких, как дело Черкалина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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