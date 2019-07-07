Концерт группы «А-Студио» отменен в Грузии

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-07T12:07:11+03:00

Выступление группы "А-Студио" в городе Батуми в Грузии, которое было запланировано на конец июля, перенесли на неопределенный срок. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Выступление группы "А-Студио" в городе Батуми в Грузии, которое было запланировано на конец июля, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил концертный директор коллектива Евгений Селезнев.

"Концерт в Батуми перенесен на неопределенный срок до нормализации ситуации", - приводит его слова РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что 21 июня президент России Владимир Путин в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. С 8 июля данный указ главы государства вступает в силу. С этого же дня вступает в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Напомним, такие меры были приняты в ответ на массовые беспорядки в Грузии, причиной которой послужил визит российской делегации на православный форум. Грузинским оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. В Москве происходящее в Грузии назвали кошмарной провокацией.

ИСТОЧНИК KP.RU