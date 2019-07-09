2019-07-09T14:11:13+03:00
Политика

«Рустави-2» не собирается увольнять ведущего, оскорбившего Путина в эфире

Гендиректор телеканала заявил, что выходка журналиста положительно повлияла на рейтинг [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Рустави-2» не собирается увольнять ведущего, оскорбившего Путина в эфире«Рустави-2» не собирается увольнять ведущего, оскорбившего Путина в эфиреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», не будет уволен, поскольку его действия были в рамках конституции Грузии. Соответствующие заявление сделал генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия, отметив при этом рост рейтинга телеканала.

«Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави 2», - сказал гендиректор.

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», - добавил Гварамия.

Ранее Георгий Габуния был отстранен от работы на два месяца. Главы «Рустави 2» заявил, что по истечении данного срока телеведущий вернётся к своей работе. Гендиректор канала пояснил, что решение об отстранении принимала комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».

Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского президента. После чего у здания телеканала начался митинг, «Рустави 2» прервал вещание. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал выступление ведущего «отвратительной провокацией», а к телеканалу пришли на митинг порядка тысячи возмущенных граждан.

Результаты опроса на сайте КП Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Результаты опроса на сайте КПФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Песков: "Оскорбления Путина в эфире Рустави 2 "абсолютно неприемлемы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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