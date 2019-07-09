Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-09T17:55:33+03:00

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Слова президента России Владимира Путина о том, что он не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу» говорят о том, что российский лидер дает грузинским властям шанс одуматься. Соответствующие заявление сделал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, призвавший правительство Грузии прислушаться к главе нашего государства. «Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает - образумиться», - сказал спикер.

Володин подчеркнул, что несмотря на слова российского лидера, позиция Госдумы в отношении санкций остается неизменной.

«Необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны, в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять», - сказал спикер, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция Госдумы после слов Путина.

Спикер также объявил внеочередное заседание Госдумы во вторник, 9 июля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить экономические ограничения в отношении Грузии, которые были предложены Госдумой РФ на фоне инцидента в эфире «Рустави 2».

ИСТОЧНИК KP.RU