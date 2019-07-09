Премьер Грузии назвал призыв Путина не вводить санкции против Тбилиси хорошим решением

СЕГОДНЯ 20:21 2019-07-09T20:21:48+03:00

Президент России призвал не делать того, что может испортить отношения двух стран

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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил о том, что приветствует решение Владимира Путина не вводить экономические санкции против Тбилиси. Он выразил уверенность, что "барьеров между народами быть не должно".

"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", - заявил Бахтадзе.

Напомним, президент России Владимир Путин во время своего визита в Екатеринбург призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям с Грузией. Так он отреагировал на инициативу членов Государственной думы ввести эмбарго на поставку вина и минеральной воды из Грузии.

"Я бы не стал этого делать [вводить санкции] из уважения к грузинскому народу", - сказал Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на слова российского лидера позиция парламентариев в отношении санкций остается неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU