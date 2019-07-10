Стала известна реакция матери Габунии на скандал с сыном

СЕГОДНЯ 00:31 2019-07-10T00:39:31+03:00

Пожилая женщина не ожидала, что на ее сына обрушится столько критики

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Скандал вокруг сына шокировал мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии, который в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. О реакции женщины рассказал член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили.

Мама журналиста Джульетта Вашакмадзе— заслуженная артистка Грузинской ССР. Она не думала, что на ее сына обрушится столько критики.

"Сейчас ей уже около 80 лет. Она была первой телеведущей в стране….Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери", – отметил Гвритишвили в интервью сайту MK.RU.

Он подчеркнул, что не воспринимает Габунию как журналиста.

Как рассказывал сайт kp.ru, Габуния в эфире передачи "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" несколько минут нецензурно выражался в адрес русских людей, российского руководства и президента Владимира Путина.

Его сограждане такой посыл не оценили. Несколько сотен человек пришли под окна телекомпании с требованиями уволить Габунию. "Рустави 2" даже пришлось на несколько часов приостановить эфир.

ИСТОЧНИК KP.RU