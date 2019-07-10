СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-10T11:12:21+03:00

В Тбилиси три человека пострадали при взрыве гранаты в жилом доме Фото: REUTERS

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В столице Грузии произошло ЧП. Злоумышленник подбросил в подъезд жилого дома гранату, пострадали три человека.

Сообщается, что инцидент произошел 10 июля. Полицейские уже установили личность подозреваемого. В настоящее время оперативники занимаются поиском злоумышленника, сообщает «Интерфакс». Пострадавших при взрыве гранаты в доме Тбилиси доставили в местную больницу. Отмечается, что сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье попытке умышленного убийства.

Напомним, что сейчас в Грузии проходят беспорядки. Митинговать люди начали с 20 июня, когда грузинам показалось, что русский депутат Гаврилов сел не в то кресло. И понеслись антироссийские митинги. В ответ Москва – остановила авиасообщения и продажу туров в Грузию.

ИСТОЧНИК KP.RU