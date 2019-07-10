В Тбилиси три человека пострадали при взрыве гранаты в жилом доме
В столице Грузии произошло ЧП. Злоумышленник подбросил в подъезд жилого дома гранату, пострадали три человека.
Сообщается, что инцидент произошел 10 июля. Полицейские уже установили личность подозреваемого. В настоящее время оперативники занимаются поиском злоумышленника, сообщает «Интерфакс». Пострадавших при взрыве гранаты в доме Тбилиси доставили в местную больницу. Отмечается, что сейчас они находятся в стабильном состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье попытке умышленного убийства.
Напомним, что сейчас в Грузии проходят беспорядки. Митинговать люди начали с 20 июня, когда грузинам показалось, что русский депутат Гаврилов сел не в то кресло. И понеслись антироссийские митинги. В ответ Москва – остановила авиасообщения и продажу туров в Грузию.
ИСТОЧНИК KP.RU