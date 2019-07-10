2019-07-10T14:27:10+03:00
В мире

После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалог

Лондон и Вашингтон должны были обсудить торговые отношения после Brexit
Елена ГИЛЬМАНОВА
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После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалогПосле скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалогФото: REUTERS
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Запланированные на вторник переговоры между министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом и главой министерства торговли Соединённых Штатов Уилбуром Россом были отменены после скандал с утечкой в СМИ корреспонденции посла Соединённого Королевства Кима Дэррока с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа.

В ходе переговоров Великобритания и США должны были обсудить торговые отношения двух стран после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

В министерстве торговли США сообщили британской газете The Independent, что ведомство работает над назначением новой даты встречи. На данный момент не уточняет, какая из сторон отменила назначенные переговоры. Также не сообщается о причинах.

Напомним, накануне произошла утечка корреспонденции посла Соединенного Королевства, который нелестно отзывался об главе Белого дома и его деятельности. Позже Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с таким представителем Великобритании в США. В среду,10 июля, в британском МИД сообщили об отставке посла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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