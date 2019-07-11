«Обокрал армию, всех обокрал!»: В Закарпатье люди прогнали Порошенко с предвыборного митинга

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-11T06:03:05+03:00

Экс-президент Украины Петр Порошенуо на одной из встреч с избирателями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители города Свалява перекрыли проход бывшему президенту, и тому пришлось покинуть Жители города Свалява перекрыли проход бывшему президенту Украины, и тому пришлось покинуть место акции под крики «Ганьба!»

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Накануне бывшему президенту Украины Петру Порошенко снова довелось пережить несколько неприятных минут: когда он приехал в закарпатский город Свалява пообщаться с местными избирателями, горожане перекрыли ему путь к месту проведения предвыборного митинга. Люди выкрикивали: «Ганьба! Обокрал армию, всех обокрал!»

Он «народной любви», которая вот-вот грозила обернуться физической расправой, экс-главу государства спасли охранники, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Напомним, это далеко не первый подобный случай с Порошенко, который перед назначенными его преемником Владимиром Зеленским на 21 июля внеочередными выборами в Верховную раду много ездит по стране. Как писал сайт kp.ru, в Хмельницком его тоже толпа встретила криками «Ганьба», причем слово «позор» звучало и по-русски.

Кстати, потом Порошенко пообещал «дать по морде» каждому, кто будет выкрикивать подобное в его адрес, потому что «добро должно быть с кулаками».

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ИСТОЧНИК KP.RU