Специалист рассказал, что шептала Меркель во время приступа дрожи
Во время последнего приступа дрожи канцлер Германии Ангела Меркель подбадривала себя, шепча: «Я справлюсь». В этом убеждена специалист чтения по губам Джудит Хартер, о чем она и рассказала радиостанции Antenne Bayern.
Эксперт уверяет, что почувствовавшая недомогание на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне глава немецкого правительства повторяла фразу «Ich schaffe das» («Я справлюсь»).
Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые Ангелу Меркель «затрясло» на публике 18 июня, когда стояла рядом с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда она объяснила свою дрожь обезвоживанием и сильной жарой в Берлине.
Из-за дрожи Меркель разрешили слушать гимн сидя.
Ситуация повторилась 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, однако в этот раз от предложенного ей стакана воды канцлер отказалась.
Третий приступ загадочной дрожи у Меркель случился в среду, 10 июля. На видеозаписи этого момента можно рассмотреть, как она при этом что-то шепчет.
Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.
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Эксперты прокомментировали случаи, которые произошли с немецким лидером во время публичных появлений, назвав предполагаемый диагноз (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU