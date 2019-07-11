2019-07-12T00:16:32+03:00
Политика

Специалист рассказал, что шептала Меркель во время приступа дрожи

Слова канцлера Германии прочли по губам [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Во время последнего приступа дрожи канцлер Германии Ангела Меркель подбадривала себя, шепча: «Я справлюсь». В этом убеждена специалист чтения по губам Джудит Хартер, о чем она и рассказала радиостанции Antenne Bayern.

Эксперт уверяет, что почувствовавшая недомогание на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне глава немецкого правительства повторяла фразу «Ich schaffe das» («Я справлюсь»).

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые Ангелу Меркель «затрясло» на публике 18 июня, когда стояла рядом с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда она объяснила свою дрожь обезвоживанием и сильной жарой в Берлине.

Из-за дрожи Меркель разрешили слушать гимн сидя.

Ситуация повторилась 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, однако в этот раз от предложенного ей стакана воды канцлер отказалась.

Третий приступ загадочной дрожи у Меркель случился в среду, 10 июля. На видеозаписи этого момента можно рассмотреть, как она при этом что-то шепчет.

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

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Эксперты прокомментировали случаи, которые произошли с немецким лидером во время публичных появлений, назвав предполагаемый диагноз (подробности).

Нежелезная фрау Меркель.Меркель снова стало плохо на официальной встрече. От чего же трясёт канцлера Германии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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