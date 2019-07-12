Лайма Вайкуле рассказала о ссоре с Игорем Крутым

СЕГОДНЯ 04:26 2019-07-12T04:53:22+03:00

По словам певицы, композитор злится на нее из-за того, что в Юрмале вместо «Новой волны» создали фестиваль «Лайма Рандеву»

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Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о причинах своей размолвки с композитором и продюсером Игорем Крутым. По ее словам, они поссорились из-за того, что в Юрмале вместо переехавшего в Сочи конкурса «Новая волна» создали фестиваль «Лайма Рандеву».

«Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», - заявила певица в интервью программе «А поговорить?» на YouTube.

Причем Вайкуле убеждена, что такая позиция Крутого «несправедлива», ведь инициатива создать новый фестиваль в Юрмале исходила не от нее, а от городских властей.

«Они меня поддерживают, и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это», - пояснила бывшая звезда советской эстрады.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года на пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили: «Нам запрещено – нам, европейцам». Кроме того, теперь уже иностранная певица заявила, что не ностальгирует по Советскому Союзу, напротив – счастлива, «что все это разрушилось».

Потом, правда, говорила, что журналисты исказили смысл ее слов и «раздули» скандал, добавив, что готова выступать на полуострове, если позволят власти Латвии, и попросила «не впутывать» ее в политику.

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ИСТОЧНИК KP.RU