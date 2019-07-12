Трамп: Биткоин и другие криптовалюты – не деньги

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-12T05:27:58+03:00

Президент США подчеркнул, что американский доллар сейчас «стабилен и надежен, как никогда»

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Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter мнением по поводу самой популярной в мире виртуальной валюты – биткоина и будущей собственной криптовалюты Facebook – Libra. В конце этого года ее начнут тестировать, а запуск Libra в обиход ожидается к концу 2020-го.

«Я не поклонник биткоина и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе», - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что «если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки».

Трамп убежден, что бесконтрольность виртуальных валют способствует незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли.

«У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильна и надежна. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединённых Штатов!» - хвастливо подытожил американский лидер.

Напомним, биткоин был введен в обращение в 2009 году, сначала его стоимость была невысокой, но курс уверенно рос, и в начале ноября 2017 года электронная денежка стоила уже семь тысяч долларов, а в конце декабря курс биткоина даже пробил отметку в 16 тысяч долларов, но затем стал быстро снижаться, потом – снова расти. В конце июня этого года за один биткоин давали почти 12,5 долларов.

Между тем, по словам многих экспертов, в том числе аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равна нулю и его нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU