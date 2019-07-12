В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-12T12:09:11+03:00

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В США объявили, что вводят санкции против госдолга России. Это приведет к тому, что доллар ослабит свои позиции в мировой экономической системе, уверены в Госдуме. Все происходящее парламентарии называют настоящим шантажом и давлением.

- США не скрывают, что пытаются получить преимущество в области энергоносителей, вооружения. Россия составляет в этих сферах серьезную конкуренцию и ответом становится давление на всю нашу финансовую систему. Это тупиковый путь. В кратчайшей перспективе это создаст нам определенные условия, но в долгосрочной перспективе будет только плюсом. Наши резервы просто разместятся в других валютах, - комментирует ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Ранее, в четверг, 11 июля, Палата представителей конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год (он в Америке начнется уже 1 октября), предусматривающую санкции в отношении госдолга России из-за упорно приписываемого нашей стране «вмешательства» в американские президентские выборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU