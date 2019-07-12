2019-07-12T11:02:31+03:00
Политика

Минобороны Турции сообщили о начале поставок С-400

На авиабазу Мюртед в провинции Анкара поступила первая партия российских ЗРК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны Турции сообщили о начале поставок С-400Минобороны Турции сообщили о начале поставок С-400Фото: REUTERS
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В пятницу, 12 июля, начались первые поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом сообщили в Минобороны Турецкий Республики.

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 8 июля президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган сообщил о продолжении работ по загрузки С-400. Турецкий лидер также заявил, что вопросом, где будут размещены ЗРК занимаются Минобороны и Генштаб Республики, которые и будут принимать решение. В Кремле также подтвердили поставки российских ЗРК идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.

Напомним также, что Эрдоган подтвердил намерения Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400 и сообщил, что Турция может задействовать российские комплексы в случае нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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