"Два амбала прямо до лифта провожают": оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-12T19:39:08+03:00

Габуния не просто так ходит с охраной. По словам соседей, у его дома недовольная толпа появлялась не раз.

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Сразу после скандальной программы "Постскриптум", во время которой грузинский телеведущий Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина и россиян на его двери появилась табличка. «В этом доме гнездиться злой петушара Георгий». Соседи говорят, что провисела она не долго. Об этом спецкору "КП" Дине Карпицкой рассказали те, кто давно живет рядом ним.

В репортаже Дины Карпицкой из Тбилиси есть еще много интересных фактов. Так, один из соседей Габунии рассказал ей о том, что ведущий уже не первый раз отметился в скандальных выходках. Например, год назад после его передачи про религию и "свободу высказываний" ему даже пришлось нанять охрану - настолько он разозлил грузин:

"Габуния - единственный журналист Грузии который ходит с охраной. Семья Габунии много лет живёт вот в этом доме. И его самого я знаю с детства. Он же не первый раз прославился", – рассказал сосед его родителей Ваха.

Охрана Габунии действительно нужна. Соседи утверждают, что недовольная толпа не однажды появлялась под его окнами.

"Тут регулярно митинги против него. Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", - рассказывают соседи.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU