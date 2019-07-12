"У меня корона с головы не спадет": Зеленский поведал украинцам о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Это произошло на встрече с родственниками задержанных в России моряков.
"У меня корона с головы не спадет. Жизни ребят наших - самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Я думаю, вам это известно. Мой главный вопрос был: вернуть наших ребят. Готовы отдать их. Отдайте всех наших", - сказал Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот разговор был ознакомительный. Лидеры двух стран, с его слов, обсуждали возврат Украиной и Донбассом удерживаемых лиц, в том числе Кирилла Вышинского, а также продолжение работы в "нормандском формате".
Пресс-служба украинского президента сообщала, что ключевым был вопрос об украинских моряках, арестованных за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным.Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
ИСТОЧНИК KP.RU