"У меня корона с головы не спадет": Зеленский поведал украинцам о телефонном разговоре с Путиным

СЕГОДНЯ 22:01 2019-07-12T22:03:06+03:00

По словам президента Украины, главное для него "жизнь наших ребят"

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Это произошло на встрече с родственниками задержанных в России моряков.

"У меня корона с головы не спадет. Жизни ребят наших - самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Я думаю, вам это известно. Мой главный вопрос был: вернуть наших ребят. Готовы отдать их. Отдайте всех наших", - сказал Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот разговор был ознакомительный. Лидеры двух стран, с его слов, обсуждали возврат Украиной и Донбассом удерживаемых лиц, в том числе Кирилла Вышинского, а также продолжение работы в "нормандском формате".

Пресс-служба украинского президента сообщала, что ключевым был вопрос об украинских моряках, арестованных за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным.Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

ИСТОЧНИК KP.RU