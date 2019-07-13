В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-13T18:40:29+03:00

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В беседе с «Комсомольской правдой» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон призвал подвергнуть медосмотру нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

— В Бундестаге, как и во всём немецком обществе, начинают бродить слухи: якобы «дрожь канцлера» — это признак алкоголизма, а может даже, болезни Паркинсона. Но что бы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) могут столкнутся, если болезнь усилится, — уверен Быстрон.

Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне. А недавно специально для Меркель изменили протокол, чтобы она на одной из публичных церемоний могла слушать национальный гимн сидя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717360" frameborder="0"></iframe> Нежелезная фрау Меркель.Меркель снова стало плохо на официальной встрече. От чего же трясёт канцлера Германии?

ИСТОЧНИК KP.RU