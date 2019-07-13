В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру
В беседе с «Комсомольской правдой» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон призвал подвергнуть медосмотру нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
— В Бундестаге, как и во всём немецком обществе, начинают бродить слухи: якобы «дрожь канцлера» — это признак алкоголизма, а может даже, болезни Паркинсона. Но что бы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию — хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа канцлер (а вместе с ней и вся страна) могут столкнутся, если болезнь усилится, — уверен Быстрон.
Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне. А недавно специально для Меркель изменили протокол, чтобы она на одной из публичных церемоний могла слушать национальный гимн сидя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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