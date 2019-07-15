Эрдоган: следующая цель Турции - совместное с Россией производство систем ПВО

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-15T18:32:46+03:00

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Анкара надеется на то, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, следующей целью Турции будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Соответствующие заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет, идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе. Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель – их производство вместе с РФ, и мы это сделаем», - сказал Турецкий лидер.

Ранее Эрдоган неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве С-400, а также заявил о намерениях Анкары задействовать в случае нападения российские комплексы.

Напомним, 12 июля, министерство обороны Турецкой Республики сообщило о начале поставок первых партий С-400. Через несколько часов первый самолет с компонентами ЗРК на борту приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

ИСТОЧНИК KP.RU