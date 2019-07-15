Экономист Ярослав Косатый спрогнозировал обвал рубля

СЕГОДНЯ 23:01 2019-07-15T23:01:33+03:00

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Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что во второй половине текущего года российскую валюту ожидает падение. По его мнению, рубль может лишиться около 9% к концу года, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Косатый считает, что падению национальной валюты будет способствовать смягчение монетарной политики Центробанка России. Помимо этого, эксперт считает, что на курс рубля перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа, пишет Bloomberg.

Кроме того, финансовый аналитик среди угроз российской валюте назвал нестабильность в Еврозоне и торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее сайт kp.ru писал, что согласно утвержденному правительством России бюджетному прогнозу до 2036 года, курс рубля продолжит ослабляться, но очень медленно. В период до 2024 года средняя цена доллара составит 65,1 рублей, а в 2036-ом доллар будет стоить 74 рубля 10 копеек. По мнению экспертов, мир в будущем ждет глобальная валютная война, последствия которой слабо предсказуемы.

ИСТОЧНИК KP.RU